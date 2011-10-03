Автомобилестроители из Венесуэлы проходят стажировку в Минске

Впоследствии эти специалисты будут работать на совместных белорусско-венесуэльских предприятиях «МазВен» и «ВенеМинск Тракторс». Обучение для венесуэльцев проходит на Минском автомобильном и Минском тракторном заводах.

23-летний Ирам в Минск на стажировку приехал из венесуэльского штата Баринас. К смене климата и к тому, что одеваться нужно потеплее, пока не привык. Молодой человек у себя на Родине уже «зачислен» в ряды работников совместного белорусского-венесуэльского предприятия «МазВен», которое начнет работу в декабре.

Ирам Фергуссон, механик (Венесуэла):

У себя в Венесуэле я получил высшее образование и уже имею опыт работы механиком. Хочу сказать, что попасть в Беларусь на стажировку было нелегко — пришлось пройти жесткий отбор

Механики по сборке автомобилей, водители-испытатели, электрики, инженеры, сварщики — все они уже состоявшиеся в Венесуэле специалисты с серьезным опытом работы. И здесь на МАЗе начинают не с нуля. Осваивают особенности и тонкости именно белорусского автомобилестроения. Сначала в теории.

Хосэ Риверо, сварщик (Венесуэла):

К нам относятся с уважением, это во многом способствует пониманию.

Карлос Хаймес, шлифовщик (Венесуэла):

Мне нравятся белорусские методы преподавания. С нетерпением жду практических занятий

Три месяца работы со стажерами — для МАЗа опыт новый. Даже на теоретические занятия венесуэльцы приходят к началу смены. Обедают также вместе с рабочими, знакомятся с белорусской кухней. Нет вопросов и с проживанием — венесуэльцам предоставлены номера в заводской гостинице.

Нельсон Пинья, механик-сборщик (Венесуэла):

Хотелось бы выразить благодарность Беларуси и специалистам завода. Ведь я получил уникальную возможность у вас обучаться.

А вот на Минском тракторном заводе практические занятия для венесуэльцев уже начались. Издалека новых работников и не отличишь от наших заводчан — им уже выдали зелено-желтую спецодежду. К каждому стажеру в цехах прикреплен специалист МТЗ и переводчик. Обучение на производстве проходит поэтапно — именно в том порядке, в котором и создаются белорусские тракторы.

Хесус Наварро, инженер (Венесуэла):

Мне повезло, что я участвую в этом проекте. За пару дней практики я уже многое узнал и освоил.

Франклин Милано, механик по сборке (Венесуэла):

Это на самом деле профессиональный уровень! Организация на заводе замечательная.

Два белорусско-венесуэльских завода по производству тракторов и грузовых автомобилей начнут работу совсем скоро. На первом этапе сборка техники будет осуществляться из наших комплектующих. Уже затем — из произведенных венесуэльской стороной.

Омарби Арчила, механик по сборке (Венесуэла):

С одной стороны, жду не дождусь, когда начнем в Венесуэле самостоятельно работать. С другой стороны, уезжать от вас совсем не хочется

Уже к началу декабря гости из Венесуэлы станут полноценными специалистами . Проще говоря, смогут самостоятельно собирать машины на совместном предприятии у себя в Венесуэле. Именно за этими венесуэльцами — будущее новых заводов. Уже сейчас планируется, что «МазВен» и «ВенеМинск Тракторс» будут выпускать пять тысяч грузовых автомобилей и десять тысяч тракторов в год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».