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Автоматизированная система продажи билетов появится в Беларуси

12 января 2008 09:20
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Ее планируется внедрить в нынешнем году на 20 автовокзалах. Опытная эксплуатация системы уже началась в Могилеве. Билеты реализуют как за наличный расчет, так и по банковской пластиковой карте. Без кассиров будут работать информационно-платежные терминалы, которые со временем установят на автовокзалах, в банковских учреждениях и почтовых отделениях. В настоящее время проходит тестирование информационно-справочная система, позволяющая получать через Интернет или по телефону информацию о расписаниях движения автобусов и наличии свободных мест по междугородным и пригородным маршрутам.
# общество

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