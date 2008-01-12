Автоматизированная система продажи билетов появится в Беларуси

Ее планируется внедрить в нынешнем году на 20 автовокзалах. Опытная эксплуатация системы уже началась в Могилеве. Билеты реализуют как за наличный расчет, так и по банковской пластиковой карте. Без кассиров будут работать информационно-платежные терминалы, которые со временем установят на автовокзалах, в банковских учреждениях и почтовых отделениях. В настоящее время проходит тестирование информационно-справочная система, позволяющая получать через Интернет или по телефону информацию о расписаниях движения автобусов и наличии свободных мест по междугородным и пригородным маршрутам.