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Автоматизированная система погранконтроля работает исправно

03 января 2008 12:29
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Начало эксплуатации в Беларуси единой автоматизированной системы погранконтроля не вызвало проблем на пунктах пропуска. Все они работают в обычном режиме. В новогодние праздники не было зарегистрировано серьезных нарушений пограничного режима. Напомним, единая автоматизированная система функционирует с 1 января и в несколько раз сокращает время прохождения погранконтроля. Новое оборудование позволяет в реальном времени контролировать ситуацию на всех пунктах пропуска, определять подлинность документов, считывать данные с паспорта и сверять с банком данных.
# общество

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