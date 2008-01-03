Автоматизированная система погранконтроля работает исправно

Начало эксплуатации в Беларуси единой автоматизированной системы погранконтроля не вызвало проблем на пунктах пропуска. Все они работают в обычном режиме. В новогодние праздники не было зарегистрировано серьезных нарушений пограничного режима. Напомним, единая автоматизированная система функционирует с 1 января и в несколько раз сокращает время прохождения погранконтроля. Новое оборудование позволяет в реальном времени контролировать ситуацию на всех пунктах пропуска, определять подлинность документов, считывать данные с паспорта и сверять с банком данных.