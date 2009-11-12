Прямой эфир

Автомашины в ЕС оснастят «черными ящиками»

12 ноября 2009 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Все автомашины, продаваемые в странах Евросоюза, в ближайшее время будут оснащены «черными ящиками».

Еврокомисссия получила доклад специальной научно-технической группы, которая в течение нескольких лет изучала возможность введения тщательного и постоянного контроля за действиями водителя.

Эксперты высказались за установку специального устройства, которое способно фиксировать во время движения 20 параметров, среди них: скорость, траектория движения, использование водителем тормозов и сигнальных огней.

Доступ к этой информации будет иметь полиция, а также страховые компании, сообщает радио «Эхо Москвы».

# Экономика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 ноября 2009 10:05

Сезон карнавалов в Германии

12 ноября 2009 09:39

Снегопад в Китае

12 ноября 2009 08:15

Школьники Минска, Бреста и Брестского района снова сядут за парты