Автомашины в ЕС оснастят «черными ящиками»

Еврокомисссия получила доклад специальной научно-технической группы, которая в течение нескольких лет изучала возможность введения тщательного и постоянного контроля за действиями водителя.
Эксперты высказались за установку специального устройства, которое способно фиксировать во время движения 20 параметров, среди них: скорость, траектория движения, использование водителем тормозов и сигнальных огней.
Доступ к этой информации будет иметь полиция, а также страховые компании, сообщает радио «Эхо Москвы».