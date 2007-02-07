Автолюбителям будут ставить оценки

Госавтоинспекция готовит систему оценки и учета нарушений водителями Правил дорожного движения. Суть нововведения в том, что при получении водительского удостоверения каждому будут выставлены баллы. И за различные нарушения они будут снижаться вплоть до нуля. А водителям, участвующим в профилактических мероприятиях по разъяснению правил дорожного движения, баллы будут добавляться. По мнению специалистов, такая мера будет способствовать как повышению сознательности, дисциплинированности водителей, так и обеспечению безопасности на дорогах республики.