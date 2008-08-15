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Автоколонна с гуманитарным грузом отправилась из Беларуси в Южную Осетию накануне вечером

15 августа 2008 07:53
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Во Владикавказ семь автомобилей везут 63 тонны продуктов и тёплых вещей. Это мясные и молочные консервы, по 10 тонн сахара и сухого молока, а также хозяйственное мыло и полушерстяные одеяла. Груз будет доставлен по месту назначения в течение двух-трёх дней и передан администрации Южной Осетии, с которой согласован состав груза. МЧС Беларуси и России находятся в постоянном взаимодействии, и МЧС России окажет содействие в охране и быстром прохождении ценного груза по территории Российской Федерации.
# общество

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