Автоколонна с гуманитарным грузом отправилась из Беларуси в Южную Осетию накануне вечером

Во Владикавказ семь автомобилей везут 63 тонны продуктов и тёплых вещей. Это мясные и молочные консервы, по 10 тонн сахара и сухого молока, а также хозяйственное мыло и полушерстяные одеяла. Груз будет доставлен по месту назначения в течение двух-трёх дней и передан администрации Южной Осетии, с которой согласован состав груза. МЧС Беларуси и России находятся в постоянном взаимодействии, и МЧС России окажет содействие в охране и быстром прохождении ценного груза по территории Российской Федерации.