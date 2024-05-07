Автобус, перевозивший детей, сгорел в Дзержинском районе

Автобус с детьми, следовавший из Пинска, загорелся на трассе М1. ЧП произошло в 10:30, неподалеку от поселка Энергетиков Дзержинского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. В автобусе находились 48 детей, 4 сопровождающих и водитель. Они успели покинуть салон до того, как пламя распространилось. Никто из пассажиров не пострадал. Пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль и потушили огонь, однако автобус полностью сгорел.