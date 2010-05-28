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Австралия подает в международный суд на Японию за добычу китов

28 мая 2010 13:50
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Канберра не смогла найти с Токио дипломатического решения спора о прекращении китобойного промысла, несмотря на долгие двусторонние переговоры под эгидой Международной комиссии.«Зеленый континент» уже много лет возмущен тем фактом, что японцы, игнорируя все мировые запреты, истребляют в водах Антарктики сотни морских гигантов – это значительно превышает установленный лимит. Китобои в ответ заявляют, что такие жертвы необходимы для научно-исследовательских целей.
# общество

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