Австралийский студент Белгосмедуниверситета повесился из-за безответной любви

Студент-первокурсник Белорусского государственного медицинского университета повесился из-за безответной любви к девушке, проживающей в Сирии.

К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Московского района Минска, которые проводили проверку по факту суицида иностранного студента.

Парень повесился в общежитии университета, закрепив веревку к водопроводной трубе. Тело было обнаружено соседями по комнате 25 февраля. На месте была найдена предсмертная записка на иностранном языке.

«Прокуратура Московского района отказала в возбуждении уголовного дела по факту суицида, поскольку лиц, виновных в этом, не установлено. Причиной самоубийства парня стала неразделенная любовь к девушке, проживающей в Сирии. Об этом он рассказывал своим друзьям и указал в предсмертной записке», — рассказал Сергей Балашев.

Погибший имел двойное гражданство — Австралии и Австрии, передает БЕЛТА.