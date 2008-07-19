Австралийский мегаполис и небольшой белорусский город Ивенец объединил Папа Римский Бенедикт 16-й

Телемост с его участием, посвященный всемирному дню молодежи организованный Ватиканом. Виртуальный диалог собрал тысячи молодых людей.

Уже с самого утра в Ивенце собираются пилигримы со всей Беларуси. Одни приехали только сегодня, другие ко встрече с Папой Римским готовились со вчерашнего дня. Погода не летная. Ветер и дождь. Спасают разве что дождевики и солнце в душе.

Ирине Юхневич повезло. Несколько лет назад она была на Всемирном Дне молодежи в Кельне. В Ивенце говорит, не менее интересно. У белорусских пилигримов такие же бэйджи и рюкзаки. Живут в палатках и ежедневно участвуют в богослужениях.

Присоединиться к празднованию Дня молодежи в Австралии помог телемост Сидней-Ивенец. На большом светодиодном экране три часа транслируется обращение Папы Римского. Бенедикт 16-ый приветствует молодежь всего мира и отмечает: "Наша сила в вере и единстве". Впрочем, единство католической молодежи, здесь сегодня ощущается как никогда .

На этой площадке возле костела и яблоку негде упасть. 3 тысячи молодых людей истово молятся вместе с Папой Римским. Через несколько часов даже забываешь, что трансляция виртуальная. Такое ощущение, что ты там, в далекой Австралии вместе с миллионами католиков со всего мира.

Такой праздник в Беларуси организован впервые. Судя по улыбкам молодежи он удался. Организаторы уже задумываются, как сделать мероприятие традиционным. А пока приглашают в Ивенец. Завра в два часа дня вторая трансляция из Сиднея.