Австралийские полицейские арестовали за переход шоссе в неположенном месте… коалу

Новости Австралии. Австралийской полиции удалось задержать необычного нарушителя правил дорожного движения. Им оказалась коала. Зверька арестовали за переход шоссе в неположенном месте.

Один из правоохранителей заметил, как в два часа ночи животное перебегало оживленную трассу, остановил несознательного пешехода и провел воспитательную беседу.

Однако коала не выполнила указания полицейского и попыталась скрыться с места происшествия. После нескольких минут погони ее удалось поймать и доставить в полицейский участок.

Появления животных на дорогах мегаполисов – одна из наиболее частых причин ДТП в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.