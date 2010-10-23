Австралийские подростки забрасывают мяч в баскетбольное кольцо с расстояния в десятки метров

Самый дальний бросок в профессиональном баскетболе традиционно оценивается в три очка. Что тогда сказать об этом?

Даже профессионалы увидев такие броски соглашаются: эти — значительно дороже! Причем, цену уникальных баскетбольных трюков можно измерить. И даже не в абстрактных очках, а во вполне реальных австралийских долларах.

Дело в том, что группа юных любителей игры с помощью продажи прав на видео со своим участием собирает деньги. Но вовсе не для покупки модных вещей или развлечения, а для благотворительности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Брэтт Стэнфорд, баскетбольный кудесник:

Сострадание — это когда мы можем дать что-то нуждающимся детям в других странах. Для этого мы снимаем наше видео, чтобы люди собрались и помогли нам в нашей помощи другим.