Австралийские феминистки обиделись на «пульт управления женщиной»

Игрушка, поступившая в продажу в книжный магазин Borders в Мельбурне, вызвала негодование австралийских феминисток.

Жительницы Мельбурна обнаружили этот пульт в продаже на минувшей неделе, когда в городе проходили мероприятия, посвященные Международному женскому дню. По словам феминисток, на пульте есть кнопки «простить», «забыть», «согласиться», «приготовить еду», «раздеться», «прибраться» и даже «принести пиво». Кроме того, в игрушку встроен «регулятор размера груди».

С точки зрения активисток движений за права женщин, эта игрушка оскорбляет женское достоинство и выставляет женщин как склонных к подчинению личностей.

Представители магазина заявили, что пульт представляет собой образец «примитивного юмора», но достаточно безобиден. Они добавили, что в продажу также поступил пульт управления мужчиной, однако все копии этой игрушки были быстро распроданы, пишет Lenta.ru.