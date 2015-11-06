Австралийка лишилась немалого выигрыша на скачках из-за селфи в соцсети

Шантель, пострадавшая: Никогда раньше я не делала ставок, поэтому я мои друзья поставили деньги на несколько разных заездов. Когда кличка Принца Пензанса появилась на табло, мы ужасно обрадовались, и я сделала селфи, чтобы поделиться радостью с друзьями.

Обрадованная Шантель опубликовала селфи с выигрышным билетом на Facebook.

Новости Австралии. Девушка по имени Шантель выиграла на скачках Кубка Мельбурна 825 долларов после того, как лошадь по кличке Принц Пензанс первой пришла к финишу. Однако получить деньги ей не довелось.

Проворному злоумышленнику понадобилось менее 15 минут, чтобы получить чужие деньги, воспользовавшись штрих-кодом с билета на фото.

Шантель, пострадавшая:

Кто-то сыграл со мной злую штуку, вырезав из моего фото штрих-код с билета и использовав его, чтобы забрать мой выигрыш.

По данным австралийского сайта news.com.au, сделав ставки в 20 долларов, Шантель и её друзья выиграли 825 долларов (коэффициент составил 101 к 1).

Потерпевшая предполагает, что случившееся – дело рук кого-то из ее «друзей» в социальной сети.

Шантель, пострадавшая:

Мой профиль защищен настройками конфиденциальности, поэтому я в праве считать, что преступник находится среди знакомых.

Девушка написала гневное обращение к преступнику в своем профиле и призналась, что она и её друзья подумывают о сокращении списка «друзей» в социальных сетях.

Полиция приняла у девушки заявление и начала расследование преступления.

Перевод: Светлана Конашевская