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Авиакатастрофа под Смоленском: в Варшаве уверены, что российский диспетчер давал неверные команды экипажу

29 июля 2011 11:38
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Польша обнародовала итоговый доклад правительственной комиссии по расследованию катастрофы президентского лайнера, разбившегося под Смоленском.

В докладе также отмечено, что система освещения на аэродроме в Смоленске была неудовлетворительной.

Вместе с тем эксперты отмечают недостаточный уровень подготовки польского экипажа, который не обратил внимания на возможность альтернативной посадки на аэродроме в Витебске и на предварительные прогнозы погоды в районе Смоленска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Самолет ТУ-154 с Президентом Польши и частью руководства страны на борту потерпел крушение при заходе на посадку в апреле 2010 года. Погибли все 96 человек.

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