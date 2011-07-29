Авиакатастрофа под Смоленском: в Варшаве уверены, что российский диспетчер давал неверные команды экипажу

Польша обнародовала итоговый доклад правительственной комиссии по расследованию катастрофы президентского лайнера, разбившегося под Смоленском.

В докладе также отмечено, что система освещения на аэродроме в Смоленске была неудовлетворительной.

Вместе с тем эксперты отмечают недостаточный уровень подготовки польского экипажа, который не обратил внимания на возможность альтернативной посадки на аэродроме в Витебске и на предварительные прогнозы погоды в районе Смоленска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Самолет ТУ-154 с Президентом Польши и частью руководства страны на борту потерпел крушение при заходе на посадку в апреле 2010 года. Погибли все 96 человек.