Авиакатастрофа нидерландского аэробуса A330: чудом выжил только 8-летний мальчик

Чудом выжил только 8-летний мальчик. У него перелом обеих ног.
Сейчас власти Ливии и Нидерландов пытаются установить личность ребенка. Всего же на борту лайнера было 104 человека — пассажиры и члены экипажа из девяти стран.
Граждан Беларуси среди них нет.
Аэробус A330 летел из Йоханнесбурга в Лондон с короткой остановкой в Триполи. В момент аварии в районе аэровокзала была хорошая погода. В качестве причин рассматриваются технические неисправности самолета и человеческий фактор. Расследует обстоятельства катастрофы специальная комиссия.
В Нидерландах объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе.