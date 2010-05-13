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Авиакатастрофа нидерландского аэробуса A330: чудом выжил только 8-летний мальчик

13 мая 2010 07:51
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На борту самолета, который разбился в аэропорту Триполи, был 61 гражданин Нидерландов.

Чудом выжил только 8-летний мальчик. У него перелом обеих ног.

Сейчас власти Ливии и Нидерландов пытаются установить личность ребенка. Всего же на борту лайнера было 104 человека — пассажиры и члены экипажа из девяти стран.

Граждан Беларуси среди них нет.

Аэробус A330 летел из Йоханнесбурга в Лондон с короткой остановкой в Триполи. В момент аварии в районе аэровокзала была хорошая погода. В качестве причин рассматриваются технические неисправности самолета и человеческий фактор. Расследует обстоятельства катастрофы специальная комиссия.

В Нидерландах объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе.

# общество # происшествия

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