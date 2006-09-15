Августовский канал приобретет статус водной туристической артерии Беларуси

В скором времени все желающие смогут не только полюбоваться уникальным гидротехническим сооружением с берега, но и проплыть по нему на теплоходе.

В Пинске закончилось строительство специального туристического судна, и оно в ближайшее время будет транспортировано в Гродно.

:Смотритель шлюза Иван Рожиц каждый день проверяет исправность механизмов пропускных ворот. За время своей работы на Августовском канале он досконально изучил принцип действия каждого узла. Сегодня по Августовскому каналу прогуливается только гродненский теплоход "Ольга Соломова". Однако, цель путешествий скорее испытательная. Перед тем, как спустить на воду новый корабль необходимо ещё раз все проверить.

Испытания прошли без проблем, а значит Августов готов к открытию водного туристического маршрута, говорят специалисты. А новый теплоход, построенный в Пинске, осталось доставить в Гродно.

Уже сейчас Августовский канал - излюбленное место туристов. А с появлением прогулочного теплохода, уверены специалисты, их количество увеличится в несколько раз. Тем более, в перспективе водный путь будет проходить по территории Польши, Беларуси, Литвы и заканчиваться в Калининградской области России.

