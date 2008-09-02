Августовский канал не оправдал своего туристического назначения

На протяжении двух лет после окончания реконструкции, серьезные инвесторы не желают вкладывать деньги в инфраструктуру объекта. Сегодня на канале нету элементарных кафе для туристов, не говоря уже о гостиницах. Из развлечений — только катание на пароходе и катамаранах. Заявленные ранее горнолыжные курорты и сельские усадьбы так и остались на бумаге. Варианты решения сложившейся ситуации рассматривались сегодня в ходе посещения Августовского канала премьер-министром Сергеем Сидорским. Главное препятствие на пути развития инфраструктуры — несогласованность между различными службами.