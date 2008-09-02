Прямой эфир

Августовский канал не оправдал своего туристического назначения

02 сентября 2008 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На протяжении двух лет после окончания реконструкции, серьезные инвесторы не желают вкладывать деньги в инфраструктуру объекта. Сегодня на канале нету элементарных кафе для туристов, не говоря уже о гостиницах. Из развлечений — только катание на пароходе и катамаранах. Заявленные ранее горнолыжные курорты и сельские усадьбы так и остались на бумаге. Варианты решения сложившейся ситуации рассматривались сегодня в ходе посещения Августовского канала премьер-министром Сергеем Сидорским. Главное препятствие на пути развития инфраструктуры — несогласованность между различными службами.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 сентября 2008 16:42

Первый комплекс дворцового ансамбля в Несвиже открыт для посетителей

02 сентября 2008 16:41

Столичный транспорт перешел на зимний график работы

02 сентября 2008 16:40

Поздравить белорусскую столицу с днем рождения приедут представители всех городов-побратимов