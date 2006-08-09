Августовский канал изобразят на потовом конверте

Издательский центр "Марка" РУП "Белпочта" в подарок филателистам подготовил к печати коллекционный почтовый блок и художественный конверт с изображением Августовского канала.Августовский канал, созданный в XIX столетии, соединяет в одно целое систему водных путей в бассейне Балтийского моря от Германии до Литвы.

Конверт отражает сюжетную линию почтового блока - красочные зеленые фрагменты ландшафта, переправы, байдарочный туризм и схема шлюзов канала. Художником является Мария Плахотнюк.

В день выхода блока в обращение, 11 августа, на минском Главпочтамте будет производиться специальное гашение на конвертах "Первого дня". Тираж составляет 15 тысяч экземпляров.