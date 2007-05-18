Августовский канал готовится к встрече с отдыхающими

Первое культурно-массовое мероприятие в нынешнем сезоне пройдет уже в это воскресенье в районе шлюза Домбровка. Здесь в минувшем году за счет средств Гродненского райисполкома установлена стационарная сцена, на которой выступят лучшие творческие коллективы района. Будут работать около 20 торговых точек, организован прокат лодок, катамаранов, палаток и другого спортинвентаря. Организаторы отмечают, что зона Августовского канала стала одним из любимых мест отдыха жителей областного центра и района и подобные мероприятия планируется проводить каждые выходные.