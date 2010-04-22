«Аватар» вдохновил индейцев Амазонии на войну против строителей ГЭС

Бразильские аборигены пригрозили начать войну против «белых», если те начнут строительство на Амазонке крупной гидроэлектростанции Белу-Монти.

Тендер на строительство ГЭС выиграл консорциум бразильских компаний. Стоимость проекта оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. Белу-Монти должна стать одной крупнейших среди электростанций подобного типа в мире. По словам одного из бразильских министров, проект весьма положительно оценил президент страны.

Против строительства ГЭС выступили представители племен, населяющих леса Амазонии, экологи и создатель фильма «Аватар» Джеймс Кэмерон. Фактически, суть заявлений туземцев сводится к тому, что если строительство будет запущено, они подобно героям фильма возьмутся за стрелы и копья.

– Война между индейцами и белыми может вспыхнуть с новой силой. Мы будем вынуждены убивать белых людей, потому что они хотят слишком много. Нашу воду, нашу землю, – заявил вождь племени Кайапо (Kayapo) Раони Метуктире, известный тем, что неоднократно ездил в мировые турне вместе с британским рок-музыкантом Стингом, пишет Lenta.ru.

Считается, что Кэмерон, снимая самый кассовый блокбастер в истории кинопроката, вдохновлялся именно ситуацией в лесах Амазонии. По сюжету фильма «Аватар» жители планеты Пандора начинают войну против землян, которые хотят выселить их из мест обитания ради полезных ископаемых. В результате кровопролитного сражения аборигены побеждают и отправляют захватчиков восвояси.