Авария в Украине

В Львовской области сошли с рельсов и загорелись 11 вагонов грузового поезда, перевозившего ядовитое вещество - желтый фосфор.

Количество пострадавших в железнодорожной аварии в Львовской области достигло 20 человек. Его смертельная доза для человека - десятая доля грамма.



ЧП произошло накануне вечером. Спасателям потребовалось почти пять часов, чтобы потушить огонь. Дело в том, что гасить горящий фосфор водой нельзя, поскольку он выделяет токсичный газ. Во время тушения пожара образовалось облако из продуктов горения. В зоне поражения - 14 поселков. Из близлежащих населенных пунктов эвакуированы более 800-сот человек. На месте аварии развернули палаточный городок.

Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий аварии во Львовской области. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 450 человек личного состава и 80 единиц техники.

В Украине исключают возможность диверсии на Львовской железной дороге. По факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело. В районе экологической катастрофы в Львовской области проводится медицинская разведка.



