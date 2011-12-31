Авария на пересечении Сурганова и Коласа: предварительная причина - отказ тормозов у трамвая

Новости Беларуси, Минск. Большинство пострадавших в ДТП в Советском районе после осмотра медиками отпущены из больницы. На лечении пока остаются пятеро потерпевших.

Серьезная авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа. Из-за отказа тормозов трамвай на полном ходу протаранил движущийся троллейбус, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Гурко, главный врач 6-й Городской клинической больницы:

Жизни пациентов ничего не угрожает. Они сейчас находятся на стационарном лечении. После лечения, я думаю, краткосрочного, они все будут выписаны.

Александр Василевич, начальник отдела ГАИ Советского района:

Предварительная причина ДТП – это, из объяснения водителя трамвая, произошли неисправности в тормозной системе, в результате чего она не смогла остановить трамвай, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с троллейбусом.

Авария на пересечении Сурганова и Коласа: пострадали 16 человек