Аттракционы, детские площадки и женщина-пчела. Как в Скиделе проходят областные «Дажынкi»?

Новости Беларуси. Скидель 25 сентября превратился в одну сплошную праздничную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральном парке города развернулось сразу несколько тематических выставок и презентаций, в том числе традиционных для «Дажынок» снопов и караваев из разных регионов области. На протяжении всего дня работали ремесленные ряды, выездная торговля, аттракционы и детские площадки.

Атмосфера прекрасная, чествуем наших работников, «Дажынкі». Так замечательно, что успели собрать урожай. Сегодня погода не очень, но настроение прекрасное. Хорошо, что мы живем и можем так радоваться нашему труду и нашим успехам.

Очень нравится. «Дажынкі» веселые, яркие, красочные. Эмоций много. Несмотря, конечно, на погоду, но все хорошо, нам все нравится, наше красочное подворье.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Хотим сказать огромное спасибо всем людям, которые работают на земле, которые обеспечили этот результат. Это более 1,1 миллиона тонн зерна в закрома родины. И это позволяет нам абсолютно уверенно смотреть в будущее, мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность как мука для выпечки хлеба, как корма для животноводства.