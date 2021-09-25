Прямой эфир

Аттракционы, детские площадки и женщина-пчела. Как в Скиделе проходят областные «Дажынкi»?

25 сентября 2021 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Скидель 25 сентября превратился в одну сплошную праздничную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Аттракционы, детские площадки и женщина-пчела. Как в Скиделе проходят областные «Дажынкi»?-1

В центральном парке города развернулось сразу несколько тематических выставок и презентаций, в том числе традиционных для «Дажынок» снопов и караваев из разных регионов области. На протяжении всего дня работали ремесленные ряды, выездная торговля, аттракционы и детские площадки.  

Аттракционы, детские площадки и женщина-пчела. Как в Скиделе проходят областные «Дажынкi»?-4

Атмосфера прекрасная, чествуем наших работников, «Дажынкі». Так замечательно, что успели собрать урожай. Сегодня погода не очень, но настроение прекрасное. Хорошо, что мы живем и можем так радоваться нашему труду и нашим успехам.  

Аттракционы, детские площадки и женщина-пчела. Как в Скиделе проходят областные «Дажынкi»?-7

Очень нравится. «Дажынкі» веселые, яркие, красочные. Эмоций много. Несмотря, конечно, на погоду, но все хорошо, нам все нравится, наше красочное подворье.  

Аттракционы, детские площадки и женщина-пчела. Как в Скиделе проходят областные «Дажынкi»?-10

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Хотим сказать огромное спасибо всем людям, которые работают на земле, которые обеспечили этот результат. Это более 1,1 миллиона тонн зерна в закрома родины. И это позволяет нам абсолютно уверенно смотреть в будущее, мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность как мука для выпечки хлеба, как корма для животноводства.  

Аттракционы, детские площадки и женщина-пчела. Как в Скиделе проходят областные «Дажынкi»?-13

Традиционно на фестивале по выгодным ценам можно было приобрести сезонные овощи и продукцию ведущих перерабатывающих предприятий региона. Завершит праздничный день дискотека и пиротехническое шоу.  

# Сельское хозяйство # общество # Владимир Караник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября?
25 сентября 2021 16:16

Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября?

«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?
25 сентября 2021 15:10

«Нас обеспечивают бесплатным общежитием». Какие ещё плюсы учёбы на военном факультете?

Что происходит в Копыле на «Дажынках»? Работники села рассказывают, почему для них так важен этот праздник
25 сентября 2021 14:48

Что происходит в Копыле на «Дажынках»? Работники села рассказывают, почему для них так важен этот праздник