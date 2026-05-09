Атмосфера всенародного единения царит 9 Мая у обелисков и мемориалов – кадры возложения на площади Победы

Бесконечный поток благодарных потомков 9 Мая на протяжении всего дня устремляется к обелискам и мемориалам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди идут, чтобы склонить головы перед величием подвига и оставить у подножия гранитных плит алые цветы как символ нашей вечной памяти и признательности за подаренный мир. Беларусь помнит, помним каждого. Атмосфера всенародного единения и особой гордости за великий подвиг – в нашем материале.

Мы приехали из Китая. Мы видим, что здесь, в Беларуси, очень уважают этот праздник, поэтому мы хотим поучаствовать в нем. Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе. Подробности.

Мы из города Клайпеды. В этот раз получилось так, что мы на праздник сюда приехали. Хотели увидеть, показать детям, что это за праздник, как он важен для меня. Надеюсь, в будущем будет важен и для моих ребят.

Это очень личная история. Мой папа участвовал в Великой Отечественной войне, освобождал Польшу, был тяжело ранен. Если бы не наши воины, защитники нашего Отечества, неизвестно, жили бы мы или нет.