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Атлантический циклон из скандинавских стран принес в Беларусь мокрый снег с дождём

01 марта 2010 07:10
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Местами на дорогах - гололедица. Ночью - то минус, то плюс. Днем - до 6 тепла.

К середине первой весенней недели вновь похолодает. Примечательно, что большая часть теплых мартов приходится на последние 17 лет. Теплее обычного этот месяц был в 2002-м и 2004-м годах. А самый холодный - в 1987-м.

Ну, а ушедшая зима запомнится снегопадами, высокими сугробами и крепкими морозами. Средняя температура воздуха была около минус 7, при климатической норме в 5 с половиной. Такие холодные зимы, говорят синоптики, бывают примерно раз в семь лет. За последние годы самые морозные отмечены в 84-м, 95-м и 2002-м.

# общество # Погода

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