Астрономы открыли самую крупную и самую жидкую планету

Группа ученых из разных стран, работающих в США, открыла самую крупную и самую жидкую планету во Вселенной, сообщают информагентства. Это космическое тело напоминает огромный сосуд, наполненный водой. Планета, получившая наименование "HATP-1", находится в созвездии Ящерицы на расстоянии 450 световых лет от Земли.

Продолжительность года там равна четырем с половиной земным дням. Планета движется по орбите вокруг двух звезд, которые можно увидеть в простой бинокль. У астрономов возникла заминка лишь с тем, к какому классу отнести новое космическое тело, поскольку объект довольно необычный.