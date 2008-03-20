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Астрономическая весна наступила в Беларуси

20 марта 2008 08:51
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Точное время ее прихода - 7 часов 48 минут. И именно 20 марта Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет точки весеннего равноденствия. При этом, весна наступила только в северном полушарии, в южном - осень. И отныне, вплоть до двадцатых чисел сентября, день будет длиннее ночи.

Сегодня же, в день весеннего равноденствия, по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день земли. По всей планете проходит международная акция, которая призывает к улучшению экологической обстановки, защиты и сохранения окружающего мира.
# общество # общество

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