Астронавты NASA: русские шлют на МКС чеснок против вампиров

Американские астронавты шутят, что русские присылают на станцию чеснок для того, чтобы отбиваться от вампиров и вурдалаков.

Об этом пишет в своем дневнике на сайте Роскосмоса космонавт Максим Сураев, который находится на МКС.

«Передачи с Земли от родных (пусть они меня простят!) чем-то напоминают передачи в больницу. Наши «Прогрессы» привозят яблоки, апельсины, грейпфруты… Но больше всего всех всегда забавляет, что шлют лук репчатый и чеснок», - рассказывает Сураев. По его словам, «это иногда хорошо в охотку - пол-зубчика чесночка или маленький кусочек лучка да с чёрным хлебушком… Но нам его присылают в таких количествах, что если съедать по цибуле на завтрак, в обед и на ужин, то останется ещё - чтобы натираться на ночь для приятных сновидений».

Как сообщает космонавт, «американцы шутят, что наверно на земле боятся, что у нас на борту могут завестись вампиры, вот и шлют «гарликов» и «оньянов», чтоб в случае чего, было чем отбиваться от упырей и вурдалаков».