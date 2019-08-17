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«Ассортимент большой и цены ниже»: 17 и 18 августа возле Дворца спорта работает школьная ярмарка

17 августа 2019 14:18
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Новости Беларуси. На шопинг к школе 17 августа идут семьями ко Дворцу спорта. Там развернулась ярмарка школьных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ассортимент большой и цены ниже»: 17 и 18 августа возле Дворца спорта работает школьная ярмарка-1

Широкий ассортимент одежды, обуви, ранцев, канцелярских принадлежностей – приобрести в одной точке можно все необходимое. Новые линейки своей продукции привезли предприятия со всей страны. По традиции приобрести ее на специализированной ярмарке можно с существенными скидками.

«Ассортимент большой и цены ниже»: 17 и 18 августа возле Дворца спорта работает школьная ярмарка-4

Форму, тетрадки, карандаши, пластилин – все, что надо.

«Ассортимент большой и цены ниже»: 17 и 18 августа возле Дворца спорта работает школьная ярмарка-7

Ребенка к школе готовим. Брат приехал из Бреста, из Брестской области, тоже готовят детей к школе. Выбирают. Ассортимент очень большой и цены, конечно, ниже.

«Ассортимент большой и цены ниже»: 17 и 18 августа возле Дворца спорта работает школьная ярмарка-10

Торговля идет хорошо. Мы можем предложить своим покупателям очень большой ассортимент школьной одежды. У нас есть в этом году хорошая новиночка, такая вот коллекция «Оксфорд», которая пользуется покупательским спросом.

«Ассортимент большой и цены ниже»: 17 и 18 августа возле Дворца спорта работает школьная ярмарка-13

Ярмарка будет работать и весь завтрашний (18 августа) день. Для того, чтобы поход за покупками был нескучным, для самых маленьких посетителей организовали развлекательную зону. По соседству проходит ярмарка стоковых товаров, где можно приобрести трикотаж, текстиль и другие белорусские изделия.

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# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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