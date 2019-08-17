«Ассортимент большой и цены ниже»: 17 и 18 августа возле Дворца спорта работает школьная ярмарка

Новости Беларуси. На шопинг к школе 17 августа идут семьями ко Дворцу спорта. Там развернулась ярмарка школьных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Широкий ассортимент одежды, обуви, ранцев, канцелярских принадлежностей – приобрести в одной точке можно все необходимое. Новые линейки своей продукции привезли предприятия со всей страны. По традиции приобрести ее на специализированной ярмарке можно с существенными скидками.

Форму, тетрадки, карандаши, пластилин – все, что надо.

Ребенка к школе готовим. Брат приехал из Бреста, из Брестской области, тоже готовят детей к школе. Выбирают. Ассортимент очень большой и цены, конечно, ниже.

Торговля идет хорошо. Мы можем предложить своим покупателям очень большой ассортимент школьной одежды. У нас есть в этом году хорошая новиночка, такая вот коллекция «Оксфорд», которая пользуется покупательским спросом.