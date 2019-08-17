«Ассортимент большой и цены ниже»: 17 и 18 августа возле Дворца спорта работает школьная ярмарка

Новости Беларуси. На шопинг к школе 17 августа идут семьями ко Дворцу спорта. Там развернулась ярмарка школьных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На шопинг к школе 17 августа идут семьями ко Дворцу спорта. Там развернулась ярмарка школьных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Широкий ассортимент одежды, обуви, ранцев, канцелярских принадлежностей – приобрести в одной точке можно все необходимое. Новые линейки своей продукции привезли предприятия со всей страны. По традиции приобрести ее на специализированной ярмарке можно с существенными скидками.
Форму, тетрадки, карандаши, пластилин – все, что надо.
Ребенка к школе готовим. Брат приехал из Бреста, из Брестской области, тоже готовят детей к школе. Выбирают. Ассортимент очень большой и цены, конечно, ниже.
Торговля идет хорошо. Мы можем предложить своим покупателям очень большой ассортимент школьной одежды. У нас есть в этом году хорошая новиночка, такая вот коллекция «Оксфорд», которая пользуется покупательским спросом.
Ярмарка будет работать и весь завтрашний (18 августа) день. Для того, чтобы поход за покупками был нескучным, для самых маленьких посетителей организовали развлекательную зону. По соседству проходит ярмарка стоковых товаров, где можно приобрести трикотаж, текстиль и другие белорусские изделия.
Собираем первоклассника в школу. Во сколько обойдётся школьная форма?