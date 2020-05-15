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Ассоль и Фадей. Необычные имена, которые дают белорусы детям

15 мая 2020 14:33
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Новости Беларуси. В Беларуси увеличивается средний возраст вступления в брак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Международный день семьи Белстат озвучил некоторые данные.

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В Беларуси в 2019 году родились 87 тысяч детей.

Ассоль и Фадей. Необычные имена, которые дают белорусы детям-1

Среди наиболее необычных имен, которые давали родители своим чадам, – Витовт, Фадей, Ассоль и Дженнифер.

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Заметно «подрос» средний возраст матери при рождении ребенка, сейчас он составляет почти 30 лет. Выросло число родов и у женщин после 40-ка. Этот показатель вдвое больше, чем 10 лет назад.

# Дети # общество # Фотофакт

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