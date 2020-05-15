Ассоль и Фадей. Необычные имена, которые дают белорусы детям

Новости Беларуси. В Беларуси увеличивается средний возраст вступления в брак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Международный день семьи Белстат озвучил некоторые данные.

Брак становится все более возрастным. Белстат озвучил, в каком возрасте белорусы регистрируют отношения

В Беларуси в 2019 году родились 87 тысяч детей.