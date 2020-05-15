Ассоль и Фадей. Необычные имена, которые дают белорусы детям

Новости Беларуси. В Беларуси увеличивается средний возраст вступления в брак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Международный день семьи Белстат озвучил некоторые данные.
Брак становится все более возрастным. Белстат озвучил, в каком возрасте белорусы регистрируют отношения
В Беларуси в 2019 году родились 87 тысяч детей.
Среди наиболее необычных имен, которые давали родители своим чадам, – Витовт, Фадей, Ассоль и Дженнифер.
«От природы не уйдёшь». Врачи назвали лучший возраст для рождения детей
Заметно «подрос» средний возраст матери при рождении ребенка, сейчас он составляет почти 30 лет. Выросло число родов и у женщин после 40-ка. Этот показатель вдвое больше, чем 10 лет назад.