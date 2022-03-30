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«Асфальта здесь уже, наверное, не будет». В Вилейке готовятся сдать первую очередь строительства нового микрорайона

30 марта 2022 13:27
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Новости Беларуси. В микрорайоне «Северный-5» Вилейки завершают первую очередь строительства. Здесь провели системы водоснабжения и канализации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Асфальта здесь уже, наверное, не будет». В Вилейке готовятся сдать первую очередь строительства нового микрорайона-1

Следующий этап – создание инженерно-транспортной инфраструктуры. Согласно плану здесь будут многоквартирные шестиэтажные дома со сквозными подъездами и лифтами, закрытыми от машин дворами и дошкольным учреждением образования с начальными классами на 160 мест. Предусмотрена в микрорайоне и индивидуальная застройка.

«Асфальта здесь уже, наверное, не будет». В Вилейке готовятся сдать первую очередь строительства нового микрорайона-4

Евгений Супранович, главный архитектор проекта УКС Вилейского района:
Многоэтажная застройка предусматривается, скорее всего, панельная, на данный момент рассматривался такой вариант согласно детальному плану: шестиэтажная с лифтом. Скорее всего, все будет в бетонном исполнении. То есть из тротуарной плитки. Асфальта здесь уже, наверное, не будет. Закончили мы асфальт на этом микрорайоне. Новые трансформаторы, подстанции, как полагается для инженерной инфраструктуры.

«Асфальта здесь уже, наверное, не будет». В Вилейке готовятся сдать первую очередь строительства нового микрорайона-7

К строительству первого многоквартирного дома планируют приступить в конце года.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Евгений Супранович # Фотофакт

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