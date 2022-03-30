«Асфальта здесь уже, наверное, не будет». В Вилейке готовятся сдать первую очередь строительства нового микрорайона

Новости Беларуси. В микрорайоне «Северный-5» Вилейки завершают первую очередь строительства. Здесь провели системы водоснабжения и канализации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В микрорайоне «Северный-5» Вилейки завершают первую очередь строительства. Здесь провели системы водоснабжения и канализации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Следующий этап – создание инженерно-транспортной инфраструктуры. Согласно плану здесь будут многоквартирные шестиэтажные дома со сквозными подъездами и лифтами, закрытыми от машин дворами и дошкольным учреждением образования с начальными классами на 160 мест. Предусмотрена в микрорайоне и индивидуальная застройка.
Евгений Супранович, главный архитектор проекта УКС Вилейского района:
Многоэтажная застройка предусматривается, скорее всего, панельная, на данный момент рассматривался такой вариант согласно детальному плану: шестиэтажная с лифтом. Скорее всего, все будет в бетонном исполнении. То есть из тротуарной плитки. Асфальта здесь уже, наверное, не будет. Закончили мы асфальт на этом микрорайоне. Новые трансформаторы, подстанции, как полагается для инженерной инфраструктуры.
К строительству первого многоквартирного дома планируют приступить в конце года.