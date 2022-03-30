«Асфальта здесь уже, наверное, не будет». В Вилейке готовятся сдать первую очередь строительства нового микрорайона

Следующий этап – создание инженерно-транспортной инфраструктуры. Согласно плану здесь будут многоквартирные шестиэтажные дома со сквозными подъездами и лифтами, закрытыми от машин дворами и дошкольным учреждением образования с начальными классами на 160 мест. Предусмотрена в микрорайоне и индивидуальная застройка.

Евгений Супранович, главный архитектор проекта УКС Вилейского района:

Многоэтажная застройка предусматривается, скорее всего, панельная, на данный момент рассматривался такой вариант согласно детальному плану: шестиэтажная с лифтом. Скорее всего, все будет в бетонном исполнении. То есть из тротуарной плитки. Асфальта здесь уже, наверное, не будет. Закончили мы асфальт на этом микрорайоне. Новые трансформаторы, подстанции, как полагается для инженерной инфраструктуры.