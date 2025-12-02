Артисты сами задают тренды! Узнали, как Госансамблю танца удалось стать брендом Беларуси

Настасья Пинчук, корреспондент:

Легендарная «Лявониха» в исполнении Госансамбля танца Беларуси является визитной карточкой народного хореографического искусства. Это пример того, как народный танец может быть ярким и захватывающим.

Государственный ансамбль танца Беларуси – это настоящее национальное достояние и бренд нашей страны. Более 65 лет назад коллектив начинал свой путь с 50 молодых артистов, которые впервые собрались в репетиционном зале и составили первую танцевальную труппу.

Сегодня это прославленный заслуженный ансамбль, без которого не обходится ни одно знаковое мероприятие. Руководит коллективом около 40 лет народный артист Беларуси Валентин Дудкевич. Его творческая кредо – сохранять традиции и привносить в них свежее дыхание современности.