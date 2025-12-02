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Артисты сами задают тренды! Узнали, как Госансамблю танца удалось стать брендом Беларуси

02 декабря 2025 11:57
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Настасья Пинчук, корреспондент:
Легендарная «Лявониха» в исполнении Госансамбля танца Беларуси является визитной карточкой народного хореографического искусства. Это пример того, как народный танец может быть ярким и захватывающим. 

Государственный ансамбль танца Беларуси – это настоящее национальное достояние и бренд нашей страны. Более 65 лет назад коллектив начинал свой путь с 50 молодых артистов, которые впервые собрались в репетиционном зале и составили первую танцевальную труппу.

Сегодня это прославленный заслуженный ансамбль, без которого не обходится ни одно знаковое мероприятие. Руководит коллективом около 40 лет народный артист Беларуси Валентин Дудкевич. Его творческая кредо – сохранять традиции и привносить в них свежее дыхание современности.

Артисты сами задают тренды! Узнали, как Госансамблю танца удалось стать брендом Беларуси-2

Валентин Дудкевич, народный артист Беларуси, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь Государственного академического ансамбля танца Беларуси:
Если следить за временем, любить свое национальное искусство и заботиться о том, чтобы оно развивалось, тогда немножко можно их опередить. А работать надо всегда на опережение. Нельзя отставать. Надо всегда быть завтра. Мы стараемся быть самыми профессиональными. Вот самое главное, что мы делаем. Моя задача и задача нашего коллектива – быть ориентиром для всех танцующих в нашем жанре. 

Подробности в видео.

# Творчество # Танцы

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