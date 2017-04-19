Артисты Cirque du Soleil поделились впечатлениями о Минске

Новости Беларуси. Праздничная атмосфера, которую дарили клоуны в людных столичных местах. Артисты одного из всемирно известных цирков устраивали сегодня спонтанные представления на улицах Минска. Удивиться можно было не только внезапному шоу на Привокзальной площади, но и количеству репортеров.

Артисты:

Все очень здорово на самом деле, если б не погода.

У вас очень добрые люди. Для меня это первый визит в Минск, и я очень рад здесь быть.