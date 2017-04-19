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Артисты Cirque du Soleil поделились впечатлениями о Минске

19 апреля 2017 20:59
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Новости Беларуси. Праздничная атмосфера, которую дарили клоуны в людных столичных местах. Артисты одного из всемирно известных цирков устраивали сегодня спонтанные представления на улицах Минска. Удивиться можно было не только внезапному шоу на Привокзальной площади, но и количеству репортеров.

Артисты Cirque du Soleil поделились впечатлениями о Минске-1

Артисты:

Все очень здорово на самом деле, если б не погода.

Артисты Cirque du Soleil поделились впечатлениями о Минске-4

У вас очень добрые люди. Для меня это первый визит в Минск, и я очень рад здесь быть.

Насчет погоды – я канадец, и привык к температуре -45ºС, поэтому я в порядке.

В планах у гостей города познакомиться с национальной кухней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Акции # Фотофакт

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