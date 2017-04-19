Артисты Cirque du Soleil поделились впечатлениями о Минске
Новости Беларуси. Праздничная атмосфера, которую дарили клоуны в людных столичных местах. Артисты одного из всемирно известных цирков устраивали сегодня спонтанные представления на улицах Минска. Удивиться можно было не только внезапному шоу на Привокзальной площади, но и количеству репортеров.
Все очень здорово на самом деле, если б не погода.
У вас очень добрые люди. Для меня это первый визит в Минск, и я очень рад здесь быть.
Насчет погоды – я канадец, и привык к температуре -45ºС, поэтому я в порядке.
В планах у гостей города познакомиться с национальной кухней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.