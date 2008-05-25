Артисты белорусской эстрады провели благотворительную акцию в поселке Энергетиков Дзержинского района

Малыши получили мягкие игрушки и подарки, а их родители – возможность послушать известных белорусских исполнителей. Акцию приурочили к Всемирному дню защиты детей. Поселок Энергетиков часто становится местом народных гуляний. Здесь живет 2,5 тысячи человек, а местные самодеятельные коллективы знают во многих регионах Беларуси. В программе благотворительного концерта они выступали вместе с Ириной Смольской, Андреем Хлестовым, Анатолием Длусским и группой Немо.