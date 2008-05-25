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Артисты белорусской эстрады провели благотворительную акцию в поселке Энергетиков Дзержинского района

25 мая 2008 14:07
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Малыши получили мягкие игрушки и подарки, а их родители – возможность послушать известных белорусских исполнителей. Акцию приурочили к Всемирному дню защиты детей. Поселок Энергетиков часто становится местом народных гуляний. Здесь живет 2,5 тысячи человек, а местные самодеятельные коллективы знают во многих регионах Беларуси. В программе благотворительного концерта они выступали вместе с Ириной Смольской, Андреем Хлестовым, Анатолием Длусским и группой Немо.
# общество

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