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Артиллерийские учения на Осиповичском полигоне: точное поражение цели на расстоянии 6 км

05 октября 2016 07:25
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Новости Беларуси. Белорусская артиллерия в действии. Тяжелый гаубичный дивизион провел контрольные стрельбы на Осиповичском полигоне.

Гвардейцы успешно поражали цели, которые находились на расстояниях до 6 километров.

Для этого использовались данные, собранные передовыми наблюдательными пунктами, а также беспилотными разведывательными комплексами. Все снаряды точно накрыли цель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Еников, командир тяжелого гаубичного дивизиона:
51-й артиллерийской бригадой проводятся комплексные занятия по подготовке управления огнем бригадной артиллерийской группы в ходе ведения оборонительного боя. Занимаемся подготовкой резервистов. Они составляют основу всех расчетов и выполняют огневые задачи.

 

# общество # Военные учения

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