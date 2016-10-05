Артиллерийские учения на Осиповичском полигоне: точное поражение цели на расстоянии 6 км

Новости Беларуси. Белорусская артиллерия в действии. Тяжелый гаубичный дивизион провел контрольные стрельбы на Осиповичском полигоне.

Гвардейцы успешно поражали цели, которые находились на расстояниях до 6 километров.

Для этого использовались данные, собранные передовыми наблюдательными пунктами, а также беспилотными разведывательными комплексами. Все снаряды точно накрыли цель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Еников, командир тяжелого гаубичного дивизиона:

51-й артиллерийской бригадой проводятся комплексные занятия по подготовке управления огнем бригадной артиллерийской группы в ходе ведения оборонительного боя. Занимаемся подготовкой резервистов. Они составляют основу всех расчетов и выполняют огневые задачи.