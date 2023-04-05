«Армия не стоит на месте». В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооружённых Сил

Новости Беларуси. Белорусские военные демонстрируют готовность ответить на любые вызовы. Градус напряженности в регионе остается высоким. В ситуации, когда наши западные соседи вооружаются до зубов, просчитывать нужно буквально каждый шаг. По поручению Президента в стране продолжается проверка боеготовности армии. Привлекаемые подразделения приступили к выполнению приказов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель мероприятий – определить способность Вооруженных Сил выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. Действовать войска будут на полигонах, участках местности и в населенных пунктах, в том числе с преодолением водных преград. Особое внимание состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Кроме того, план мероприятий включает проверку действий военнообязанных в период военного времени. В связи с чем военные комиссариаты приступили к активной работе по приему личного состава.

Сергей Шилин, командир механизированной бригады:

Задачи данной проверки – проверить способность перевестись в полную боевую готовность, осуществить отмобилизование военнослужащих запаса, доукомплектование соответствующим вооружением, специальной техникой, совершение марша в район выполнение задач и проведение тактического учения с личным составом бригады. Командиры воинских частей подразделений, офицерский состав, солдаты, прапорщики постоянного состава к выполнению задач по предназначению готовы.

Вадим Бартель, военнообязанный:

Считаю, что, в принципе, каждый мужчина как уважающий себя человек должны пройти воинскую службу и отдать долг Родине, показать, на что он способен, что в трудные минуты он действительно может постоять за себя, за Родину за свою семью и отстоять суверенитет и интересы своего государства. Хотелось бы сейчас на собственном опыте благодаря сборам прочувствовать это на себе и действительно какой-то провести небольшой сравнительный анализ. Потому что знаю, что армия у нас не стоит на месте, развивается с каждым днем и шагает в ногу со временем.