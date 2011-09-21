Армения заинтересована в приобретении нескольких сотен автобусов МАЗ

Беларусь и эту Закавказскую республику связывают почти два десятка лет дипотношений. Страны активно сотрудничают в промышленности и сельском хозяйстве.

Взаимный товарооборот за последнее десятилетие вырос более чем в 20 раз и приближается к 50 миллионам долларов. Армения охотно покупает БелАЗы. За последнее время их поставлено в эту республику сотни. Там есть сборочные производства минских тракторов.

Кроме того, армяне намерены покупать белорусские автобусы. Сейчас прорабатываются варианты сотрудничества с белорусскими автогигантами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Армен Хачатрян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь:

Нас интересуют эти большие машины, то есть БелАЗы, нас интересуют автобусы. Сейчас мы вплотную будем заниматься автобусами, потому что, между нами скажу, нужно большое количество автобусов – несколько сотен. И я думаю, что мы найдем вариант, чтобы сотрудничать с МАЗом.