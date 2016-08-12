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Армейские международные игры: белорусы – в финале

12 августа 2016 13:10
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Новости Беларуси. Белорусские танкисты в финале Армейских международных игр. Наши экипажи установили рекорд конкурса по поражению мишеней – более 85% попаданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В решающей схватке, которая состоится 13 августа, отечественным военным предстоит сразиться со сборными из России, Китая и Казахстана. Причем, участвовать они будут на разных танках. Так что борьба намечается не только среди экипажей, но и техники. У команд будет один день на обслуживание, подготовку машин и пристрелку вооружения.

# общество # Армия Беларуси

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