Ариель де Ротшильд – Александру Лукашенко: Я с радостью узнала, что Правительство и Вы довольны нашей работой

Кроме независимых и объективных рекомендаций, специалисты компании Ротшильд занимаются поиском и привлечением инвесторов для своих клиентов. Александр Лукашенко предложил группе Ротшильд стать консультантом по приватизации в Беларуси.

Сегодня в Минске Президент встретился с главой компании - Ариель де Ротшильд. Белорусский лидер поблагодарил организацию за хорошую работу в нашей стране. Они уже проводили оценку некоторых отечественных предприятий. Президент призвал обсудить перспективы сотрудничества в откровенном и честном разговоре.

Александр Лукашенко:

Если бы Вы согласились, мы могли бы в ближайшее время определить 5-7 таких объектов и попробовали бы их проработать очень серьезно. Мы не только хотим получить точную или приблизительно точную оценку приватизируемых предприятий на перспективу. Самое главное, мы хотели бы у вас кое-чему научиться. Опыт сотрудничества у Вас есть, но я попросил бы Вас помнить обо одном – мы люди обязательные, ч то бы он нас ни писали и ни говорили. Если мы договорились – мы обязательно договоренности исполним и выдержим.

Ариель де Ротшильд, управляющий директор группы «Ротшильд»:

Мы уже имеем опыт совместной работы по оценке активов БПС-банка и я с радостью узнала, что правительство и Вы довольны нашей работой. Мы провели сегодня встречу в Нацбанке, чтобы лучше понять, что Вы намереваетесь делать с экономической и финансовой точки зрения в Республике Беларусь.

Ариель де Ротшильд – представитель известной европейской династии банкиров и финансистов. Эта фамилия уже стала именем нарицательным и синонимом богатства и могущества. Их компания, основанная ещё в 18-ом веке, сегодня главный консультант в области слияний и поглощений.

Её представители в нашей стране не впервые. Инвестиционную привлекательность Беларуси они оценивают с 2008 года.

Кроме независимых и объективных рекомендаций, специалисты компании Ротшильд занимаются поиском и привлечением инвесторов для своих клиентов.