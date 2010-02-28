Архитекторы закончили проектирование жилого массива «Лебяжий»

84 гектара под новый микрорайон. Застройка вдоль проспекта Победителей будет состоять из трех кварталов в разных стилях: белорусском, русском и китайском.Самый большой дом возведут напротив «Минск-Арены», на пересечении улицы Нарочанской и проспекта Победителей. Перед ним разместится площадь с фонтаном. Первые этажи займут магазины, кафе, рестораны и другие объекты. Также в микрорайоне планируется строительство школы и двух детских садов.