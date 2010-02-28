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Архитекторы закончили проектирование жилого массива «Лебяжий»

28 февраля 2010 21:58
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84 гектара под новый микрорайон. Застройка вдоль проспекта Победителей будет состоять из трех кварталов в разных стилях: белорусском, русском и китайском.Самый большой дом возведут напротив «Минск-Арены», на пересечении улицы Нарочанской и проспекта Победителей. Перед ним разместится площадь с фонтаном. Первые этажи займут магазины, кафе, рестораны и другие объекты. Также в микрорайоне планируется строительство школы и двух детских садов.
# общество # План застройки Минска и Минской области

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