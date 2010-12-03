Архитектор рассмотрел через спутник, что Минск состоит из букв белорусского алфавита

Минчанин Илья Чижов задался целью - и нашел абсолютно все буквы нашего алфавита.

Илья Чижов, архитектор:

Поскольку я архитектор, то сразу вдохновился идеей составить такой алфавит для Минска. Было очень интересно, когда начало получаться! Неожиданно нашлись даже здания в форме буквы «С», «В». Наибольшие сложности возникли с буквами Э, Ч. .. Подбирая буквы, я старался использовать более-менее значимые объекты города - может, иногда и в ущерб образам. Но знакомые объекты и сооружения разглядывать интереснее! У меня самого и сейчас есть определенные претензии к виду букв «Ы», «Э», «Ц», «Д». ... Зато, скажем, буквы «Б», «Е», «С», «К», «Л», «М», «Р», «В» накопились у меня уже в нескольких вариантах!



На такой алфавит у архитектора ушло два дня, параллельно с другими делами на работе, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».