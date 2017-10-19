Архитектор: «Наиболее богатый район на усадебную застройку – это Центральный район Минска»

Новости Беларуси. В каких районах столицы Беларуси самая большая площадь отдана под частный сектор, рассказали в программе «Большой город».

Зоя Забаровская, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:

Наиболее богатый район на усадебную застройку – это Центральный район города, который включает массив усадебной застройки в районе улицы Орловской, Червякова, Пригородной. Район Новинки, деревня Цнянка, Зацень.

И по проспекту Победителей – посёлок Радужный, Веснинка и Ржавец.

Площадь усадебной территории составляет около 300 гектаров, здесь расположено почти 3 тысячи, 2 700 усадебных жилых домов. Второй по величине усадебной застройки район, богатый район – это район Заводской, который включает территории Северного посёлка, который недавно так штормило очень сильно, посёлок Автозавода, «посёлок художников», как я говорю, в районе Васнецова, Айвазовского, Шишкина. Деревня Щётовка бывшая, Чижовка вместе с деревней Корзюки и Малый Тростенец, за пределами кольцевой дороги.