Архиерейский Собор избрал трех кандидатов на Патриарший престол

Это митрополиты Минский и Слуцкий Филарет, Смоленский и Калиниградский Кирилл, а также Калужский и Боровский Климент.

Всего было 145 кандидатов, и все они соответствовали уставу Русской православной церкви. Голосование проходило тайно и в закрытом режиме.



Из-за Поместного Собора в Москве приняты Беспрецедентные меры безопасности. Выборы пройдут завтра в Храме Христа Спасителя. Охрану правопорядка обеспечат свыше 12 тысяч сотрудников милиции и военнослужащих Внутренних войск. А во время выборов претендентов на патриарший престол в храме даже заблокировали мобильную связь. Чтобы исключить любое внешнее влияние и психологическое давление на участников Поместного Собора.

Поместный Собор станет самым представительным за всю историю. На него приехали более 700 делегатов и сотни гостей. Новый патриарх избирается впервые после распада СССР. Его возведение на престол – интронизация – произойдет в воскресенье под тот же колокольный звон, какой сопровождал церемонию в 18-м веке.