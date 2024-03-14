Архиепископ Феодосий: «Мы стоим у порога жестокого и опасного кризиса самого рода людского»

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие.

Да, эти угрозы не такие видимые, как нагнетание милитаризации вокруг наших границ, не такие ощутимые, как экономические санкции, но их опасность в скрытом влиянии на общество. Ориентиры задает меньшинство, которое стремится управлять не только человеческим телом, его страстями, но и разумом, и даже сердцем. Принцип известен – разделяй и властвуй. Содомская философия сначала испепеляет сознание, затем разрушает государство, общество, семью, человека. А в постхристианской Европе еще и через церковь.

Феодосий, архиепископ, почетный настоятель храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость» Новополоцка:

Прежде всего разрешите выразить глубокую благодарность за то внимание, которое вы оказываете Белорусской православной церкви. И настоящая встреча свидетельствует об этом. Вы сегодня говорили уже, что живем в непростое и судьбоносное время, которое требует от руководства страны, всего госаппарата, всего белорусского народа огромных усилий, чтобы сохранить стабильность и благополучие на нашей древней святой земле. Мы стоим у порога жестокого и опасного кризиса самого рода людского. Мировая смута, переход между эпохами. Мы у точки перехода.

Эти слова были сказаны около 20 лет назад. Многое уже исполнилось и исполняется на наших глазах. В этой мировой схватке выстоит только духовно сильная страна и нация. И мы с вами выстояли благодаря духовной крепости нашей нации.