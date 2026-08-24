Архангельская область заинтересована в поставках пожарной техники из Беларуси

Беларусь – важный зарубежный партнер Архангельской области. В российском регионе хорошо знакомы с отечественной техникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По улицам курсируют автобусы МАЗ, а в тайге в пожароопасный сезон на помощь специалистам приходят модели МТЗ: ими в лесной местности делают специальные полосы от огня, а в случае ЧП подвозят многотонные цистерны с водой. Кроме того, используют и пожарные машины белорусского производства. В планах – приобретение еще одного спецавто. Делегация Архангельской области этой весной оценила возможности завода в Борисове.

Сергей Иванцов, директор Единого лесопожарного центра Архангельской области России:

Все современное, и особенно мне понравилось развитие техники и оборудования на базе уже полимеров, а не металла. Это все-таки наше будущее: менее подвержены коррозии, а по прочности и надежности любым металлам практически не уступает эта техника.

Основу импорта из Архангельской области в Беларусь составляют бумажные изделия. Местные предприятия имеют контакты со Светлогорским целлюлозно‑картонным комбинатом: помогают с ремонтом производственных линий. А недавно были с визитом на белорусском заводе – для расширения сотрудничества.