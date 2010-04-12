Аргентинским школьникам покажут футбольные матчи вместо уроков

Школьники и студенты из Аргентины смогут посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу во время занятий в классах и аудиториях.

Чиновники из управления образования считают, что трансляция футбольных матчей вместо занятий позволит снизить количество прогулов.

Аргентинский министр образования Альберто Силеони (Alberto Sileoni) заявил, что просмотр матча вместо занятий отнимет у школьников и студентов два часа учебного времени, а если они прогуляют занятия, чтобы посмотреть игру дома, то пропустят шесть часов. Министр добавил, что матчи Чемпионата мира являются важнейшим культурным событием и, несомненно, окажутся для школьников познавательными.

Чемпионат мира по футболу 2010 года пройдет в ЮАР с 11 июня по 11 июля. Команда Аргентины попала в группу B и в субботу, 12 июня, сыграет с Нигерией. Два следующих матча выпадают на рабочие дни: 17 июня, в четверг, Аргентина встретится с Южной Кореей, а 22 июня, во вторник, с Грецией.

Во время прошлого Чемпионата мира по футболу, прошедшего в Германии в 2006 году, аргентинским школьникам также показывали футбольные матчи во время занятий. Тогда эти меры вызвали неоднозначную реакцию аргентинцев: одни жители страны одобрили решение чиновников, а другие сочли, что матчи отвлекут школьников от учебы, пишет Lenta.ru.