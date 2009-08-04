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Арестованы швейные магнаты в Бресте

04 августа 2009 18:13
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12 малоизвестных фирм выпускали продукцию в этом доме под известной торговой маркой. 

Руководитель фирмы признался, что для нормальной деятельности нужно продавать в день в среднем до 300 изделий. Официально же  фирма в своей бухгалтерии отражала только 15 единиц.

- Было 12 предприятий,  которые существовали формально не зависимо друг от друга, но координировались из единого центра. И производили продукцию нелегально, нелегально нанимали персонал без всякого оформления, соблюдения норм законодательства и выплаты соцпакетов, - рассказал Михаил Шарковский, начальник пресс-службы управления КГБ по Брестской области

Сейчас швейные магнаты арестованы. Ведется следствие. Правоохранители не исключают, что количество фигурантов по громкому делу возрастет. Ведь криминальные ниточки из Бреста тянутся и в другие регионы страны. 

# общество

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