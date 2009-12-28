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Арестованы 29 боевиков «Аль-Каиды», готовивших нападения на британское посольство в Йемене

28 декабря 2009 14:22
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По словам главы национальных сил безопасности Али Мухаммеда аль-Анси, задержанные планировали нападения на правительственные и другие государственные учреждения, а также посольство Великобритании в Сане.

Аль-Анси никак не прокомментировал сообщения о том, что нигериец, пытавшийся взорвать самолет в небе над США, проходил подготовку на территории Йемена и получил взрывное устройство от инструкторов «Аль-Каиды».

В последнее время Йемен активизировал борьбу с боевиками «Аль-Каиды». Так, на прошлой неделе в результате авиаудара ВВС были уничтожены 34 террориста. Кроме «Аль-Каиды» правительству Йемена приходится также бороться против шиитских повстанцев на севере и сепаратистов на юге страны. Так, в понедельник, по заявлениям властей, было уничтожено 13 высокопоставленных шиитских повстанцев, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.

# общество

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