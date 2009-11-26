Арестован пятимесячный котенок за долги хозяина

Кроме кота, приставы также описали телевизор и DVD должника.

Судебные приставы арестовали пятимесячного котенка породы сфинкс, принадлежащего жителю поселка Металлплощадка Кемеровского района Кемеровской области, задолжавшего за услуги ЖКХ 15 тыс. рублей.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Кемеровской области (УФССП), пристав-исполнитель предварительно оценила котенка в одну тысячу рублей.

«Если хозяин не погасит долг, животное выставят на торги», - сказали в пресс-службе. Между тем, пока арестованный котенок оставлен на ответственное хранение хозяину.

Как сообщалось, ранее судебные приставы уже арестовывали у должников коня, коров, быков, овец, таксу. «В списке нереализованного имущества на данный момент числится 14 овец. Остальные животные либо уже проданы, либо выкуплены должниками. Так, была выкуплена самим хозяином такса», - уточнили в пресс-службе.